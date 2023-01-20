В Сочи произошла авария с участием девяти автомобилей

В Адлерском районе Сочи произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В аварии пострадали девять легковых автомобилей, один из водителей погиб.

Авария произошла на улице Ленина, через которую идут основные потоки транспорта в Адлерском районе. По данным полиции, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске с эстакады не выдержали безопасную дистанцию и скорость. В результате произошло столкновение с машинами, стоящими на обочине. Водитель одного из автомобилей погиб, еще несколько человек доставлены в больницу с травмами. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи, на дороге образовался крупный затор.

Анна Перова, Краснодар