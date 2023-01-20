«Ростовводоканал» потратил 433 млн рублей на ремонт производственных сетей в 2022 году

Производственная программа ростовского водоканала полностью выполнена, сообщает пресс-служба предприятия. В прошлом году на модернизацию объектов предприятие направило 433 млн руб.

Согласно информации АО «Ростовводоканал», за 12 месяцев 2022 года было обновлено 16 км трубопроводов, отремонтировано 370 м водопровода по ул. Текучёва, 210 м водопровода по ул. Ульяновской, 300 м водопровода по ул. Туполева.

Также было заменены канализационные трубы протяжённостью 780 м в пер. Изыскательском, 370 м канализации переложили на ул. Страны Советов.

Было заменено оборудование на насосных водопроводных станциях города и на Центральных очистных сооружениях.

«Мероприятия, предусмотренные производственной программой, включены в тариф и направлены на улучшение качества услуг. Благодаря своевременному обновлению трубопроводов и оборудования, аварийность на водопроводных сетях в 2022 году снижена на 7%», — сообщает пресс-служба предприятия.

Анастасия Назарова