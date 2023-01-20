В Воронежской области запретили полеты гражданских дронов

По итогам заседания оперштаба Воронежской области по вопросам специальной военной операции было решено запретить полеты над территорией региона гражданских дронов. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

«Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам»,— отметил глава региона.

Он добавил, что правительство области будет принимать и рассматривать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях в частном порядке.

Владимир Зоркий

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