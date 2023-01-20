Петербурженка сломала пять ребер после резкой остановки автобуса в Купчино

Жительница Санкт-Петербурга получила серьезные травмы в автобусе из-за его резкой остановки. Врачи диагностировали у нее перелом пяти ребер, пишет 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 19 января в Купчино на маршруте №56. Женщина упала после неожиданной и резкой остановки автобуса на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы. Во время падения она ударилась о поручень.

Водитель автобуса объяснил, что отвлекся на зеркало заднего вида и не увидел затормозивший перед ним другое транспортное средство. В связи с этим ему пришлось экстренно тормозить. Женщина написала заявление в полицию.

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