Большинство россиян после работы хочет просто пойти домой

Большинство россиян (63%) отправится прямиком домой, если руководство отпустит их с работы пораньше, показал опрос исследовательского центра SuperJob по заказу «РИА Новости». Менее 10% опрошенных выбрали один из каких-либо видов досуга: от спортзала до ресторана. При этом 4% респондентов намерены остаться и продолжать заниматься рабочими делами, даже если их отпустят. А 2% считают, что такого вообще не может произойти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДРУГОЕ: в храм, на рыбалку, на встречу с друзьями, в гараж ремонтировать авто, в вуз и проч.

ДРУГОЕ: в храм, на рыбалку, на встречу с друзьями, в гараж ремонтировать авто, в вуз и проч.



Если смотреть в гендерном разрезе, после самого популярного ответа «домой» на втором месте у мужчин спортзал, а у женщин — прогулка (по 8% респондентов).