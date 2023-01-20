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Воронежский концертный зал возглавил артист Юрий Смышников

Заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников стал руководителем Воронежского концертного зала (ВКЗ). Об этом рассказали в воронежском региональном департаменте культуры. Летом пост главы ВКЗ покинул Михаил Носырев, директор кинотеатра «Спартак».

Юрий Смышников служит в Воронежском государственном академическом театре драмы им. А. Кольцова с 1996 года. По словам главы департамента культуры Марии Мазур, он «знает специфику работы в театрально-концертных учреждениях»: «Уверена, его опыт и знания позволят выполнить задачи, стоящие перед коллективом Воронежского концертного зала».

Владимир Зоркий

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