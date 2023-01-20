Субсидии на благоустройство получат 19 муниципальных образований Волгоградской области

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области в этом году благоустроят 90 общественных и 13 внутридворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации регионального комитета ЖКХ, субсидии на поддержку программ формирования городской среды получат 19 муниципальных образований. В девяти населенных пунктах зоны будущего благоустройства выбрали путем онлайн-голосования.

Заключены 82% муниципальных контрактов в рамках проекта.

Марина Ковалева