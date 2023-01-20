В Воронежской области запретили полеты беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании оперштаба по вопросам спецоперации сегодня, 20 января, принял решение запретить в регионе личное и коммерческое использование беспилотников, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Запуск дронов будет разрешен только силовым структурам, отдельным органам власти, а бизнесу — по «индивидуальным разрешениям». «У ряда бизнес-структур часть процессов заточены под использование дронов. Будем принимать обращения с просьбами использовать дроны в мирных целях. Если они будут обоснованными — выдадим разрешение»,— пояснил губернатор.

В целом, по его оценке, несмотря на «близость» Воронежской области к зоне спецоперации, в регионе удалось «не допустить крупных провокаций».

Накануне в Воронежской области произошло необычное ДТП с участием квадрокоптера. На 506-м километре трассы М4 «Дон» в черте Воронежа в лобовое стекло грузовика Volvo под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области врезался дрон. Как рассказали в региональном управлении МВД, аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

Сергей Калашников, Воронеж