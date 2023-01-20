Глава Саратова пообещала отменить авансовую систему оплаты за детсады

Норму, предусматривающую введение авансовой системы оплаты за детсады в Саратове, отменят и вернутся к прежней схеме начислений. Об этом объявила глава города Лада Мокроусова.

Она сообщила, что получила большое количество вопросов от жителей по поводу платы за детсады. Госпожа Мокроусова подтвердила, что в декабре прошлого года комитет по образованию предложил такую систему платежей, однако разъяснений жителям предоставлено не было. Глава Саратова назвала ситуацию недопустимой и обещала вернуться к прежней системе начислений.

Заместителю по социальной сфере и председателю комитета по образованию поручено проанализировать ситуацию и урегулировать вопрос.

Марина Ковалева