Архитектор выйдет на стройку

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, занимавший этот пост с 2019 года, уходит отставку. По данным источников, министр мог покинуть должность из-за того, что краевые власти были недовольны результатами его работы. Сам господин Колмогоров положительно оценивает итоги своей деятельности на посту главы ведомства. Новым министром строительства станет Артем Габдрахманов, занимавший до этого пост главного архитектора Прикамья — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Эксперты хорошо отзываются о работе Андрея Колмогорова в должности главы минстроя и обращают внимание, что перед новым министром стоят задачи по серьезной перестройке работы ведомства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого правительства, 20 января стало последним рабочим днем господина Колмогорова на этой должности. Министром строительства Прикамья будет назначен Артем Габдрахманов, занимающий пост замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности — главного архитектора Прикамья.

По данным информированных источников, Андрей Колмогоров мог покинуть минстрой из-за претензий краевых властей, касающихся возведения крупных объектов. Региональные власти пытались найти господину Колмогорову другое место работы, в частности предлагали должность директора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», которую покинул Эдуард Илларионов. Согласовать трудоустройство министра не удалось, и «Пермэнерго» возглавил Вячеслав Костецкий, ранее работавший в структурах «Россетей».

Андрей Колмогоров в 1992 году окончил Пермское высшее военное командно-инженерное краснознаменное училище ракетных войск по специальности инженер-механик. В 2008 году получил второе высшее образование по направлению «Менеджмент организации» на экономическом факультете ПГНИУ. Является кандидатом технических наук. Работал в компаниях «Электросетьстрой-11», «Пермэнерго». В 2018 году был назначен главным инженером регионального управления капстроительства, в начале 2019-го — замминистра строительства Пермского края — начальником управления капстроительства. В сентябре 2019 года господин Колмогоров возглавил краевой минстрой.

Андрей Колмогоров сообщил «Ъ-Прикамье», что за последние три года региональное министерство строительства показало большую динамику развития. «Исполнение адресной инвестиционной программы составило 96% (почти 14 млрд руб.). Такого никогда не было в истории Пермского края. Ввод жилья — 1,98 млн кв. м — рекорд также исторический. “Аварийки” в этом году расселено почти 130 тыс. кв. м — тоже пока рекорд. 2022 год — звездный год минстроя края»,— отметил собеседник.

По данным «Нового компаньона», господин Колмогоров может переехать в Москву для перехода на новую должность. В столице трудоустроится его супруга Диана Колмогорова, в ноябре покинувшая пост директора благотворительного фонда им. Дягилева.

Артем Габдрахманов до конца 2021 года руководил ГКУ «Институт регионального и городского планирования», пока в результате конкурсного отбора его не выбрали главным архитектором Пермского края. Господин Габдрахманов получил также должность замминистра регионального минимущества.

«На посту министра строительства Андрей Валерьевич всегда старался помочь в решении вопросов, которые были в зоне его компетенции,— рассказал гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.— Например, когда во время пандемии коронавируса нельзя было допустить остановки строек, министр очень быстро среагировал и сделал все, чтобы строительство объектов в регионе продолжалось». Артема Габдрахманова, который возглавит министерство строительства, Михаил Бесфамильный назвал образованным и целеустремленным специалистом, «с правильным пониманием в градостроительных и архитектурных вопросах». Однако работа в министерстве строительства имеет свою специфику, отличную от деятельности господина Габдрахманова в региональном минимуществе. «Ранее Артем Габдрахманов работал в сфере профильного законодательства и планирования. Деятельность в министерстве строительства предусматривает более прикладные задачи. Здесь придется окунуться в процесс строительства — себестоимость объекта, объективные сроки работ»,— подчеркнул гендиректор «Орсо групп».

Вице-президент АСРО «Гильдия пермских строителей» Александр Кашеваров заметил, что Артем Габдрахманов во время работы в минимуществе уже показал свой профессионализм. По мнению господина Кашеварова, среди задач нового главы краевого минстроя — структурирование работы ведомства. «Я думаю, что министерство ждут серьезные перестройки. Будет меняться функционал управления капстроительства. Будет создана служба единого заказчика, о чем в том числе говорил и зампред краевого правительства Андрей Алякринский. Считаю, что это по силам Артему Габдрахманову. Он, как новатор, справится с этой задачей»,— рассуждает эксперт. Кроме того, в этом году отрасль должна перейти с базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства на ресурсный. По словам Александра Кашеварова, новый подход позволит подрядчикам получать за возведение объектов по госконтрактам средства, фактически потраченные строителями.

Евгения Ахмедова