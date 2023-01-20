Власти Краснодара рассчитают стоимость благоустройства Карасунских прудов

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил коллегам просчитать стоимость проекта по формированию единого каскада Карасунских прудов и подать в гордуму заявку на выделение средств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы города, эти территории уже переданы городскому управлению коммунального хозяйства и благоустройства. Параллельно с разработкой проекта будут заниматься и остальными территориями.

«Карасунские пруды — жемчужина нашего города. В будущем они станут местом притяжения для краснодарцев. Мы формируем единую картину, которую увидят жители и гости краевой столицы. И делаем все надолго и всерьез, а не на один день»,— отметил Евгений Наумов.

Глава Краснодара подчеркнул, что за годы работы над проектом водоемы смогли перевести в муниципальную собственность, поставить всю гладь на кадастровый учет и сформировать земельные участки практически на всех территориях.

По данным мэрии Краснодара, территории сформированы в районе прудов под номерами 2 и с 4 по 10. Они переданы на баланс управления коммунального хозяйства и благоустройства. Почти сформированы для передачи территории около прудов 1, 11, 12, 13, 15 и 16. Параллельно продолжаются судебные споры для расширения границ прилегающих территорий вблизи 3-го и 14-го прудов.

Всего приоритетными территориями выбраны восемь прудов: 4–9 в районе Народного парка и 15–16 в районе Дмитриевского сквера. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун отметил, что на выбранных участках уже можно начать работы по проектированию благоустройства без дополнительных проектных решений.

Работы на территории будут выполняться с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Концепцию благоустройства Карасунских прудов обсудят с жителями города.

Процесс передачи Карасунских озер в муниципальную собственность длился около 10 лет. В конце 2020 года их каскад получил статус прудов, что позволило начать их перевод из федеральной в муниципальную собственность.

Татьяна Ручкина

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