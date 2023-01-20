В Казани экс-директора Центра занятости населения будут судить за трудоустройство мертвых душ

Бывшего директора Центра занятости населения Приволжского района Казани будут судить за трудоустройство мертвых душ. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, обвиняемый в сговоре с гендиректором Федеральной почтовой службы и компании «Счастливый берег» трудоустроил в указанные организации свыше 100 человек по программе снижения напряженности на рынке труда. Затем экс-глава центра занятости подписал поддельные документы, чтобы перечислить средства на счета предприятий.

Всего мужчинам удалось присвоить 2,5 млн руб. бюджетных денег.

Также следствие установило, что обвиняемый схожим образом похитил еще свыше 122 тыс. руб. по договору с Центром занятости населения Казани.

Ущерб был возмещен полностью.

"Ъ-Казань"