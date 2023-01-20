На СвЖД за декабрь в два раза выросло количество посылок «от вокзала к вокзалу»

Более 2,5 тыс. новогодних посылок по системе «от вокзала к вокзалу» отправили и получили в декабре 2022 года жители уральских городов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). По ее данным, это в два раза больше, чем в ноябре. Всего в 2022 году через вокзалы СвЖД было отправлено и получено порядка 24 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей (рост на 15% к 2021 году).

«В декабре пользователи чаще, чем обычно, отправляли готовые подарочные наборы, мягкие игрушки, книги, картины и постеры, интерьерные украшения, малогабаритную цифровую и бытовую технику»,— говорится в сообщении.

Услуга отправки и приемки посылок доступна на 25 вокзалах СвЖД, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Нижневартовск. По стране сервис охватывает более 340 крупнейших вокзалов. Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом.

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Алексей Буров