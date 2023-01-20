Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В первой половине 2023 года на территории Сочи снесут 13 ветхих домов

Первые 13 ветхих домов будут ликвидированы в Сочи в ближайшие полгода в рамках масштабной программы по сносу аварийного жилья, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского

По словам мэра, контракты с подрядными организациями на демонтаж зданий уже заключены.

«Все освободившиеся площади будем использовать для нужд города, повышения комфорта и удобства сочинцев. В частности, участок под строением на Виноградной, 6 объединим с прилегающими, и возведём блок детского сада», — написал Алексей Копайгородский.

По остальным участкам пока нет конкретных планов, разрабатывается градостроительная документация. Мэр Сочи предположил, что в освобожденных зонах можно строить новое жилье для переселения горожан, обустраивать новые общественные пространства. Алексей Копайгородский также отметил, что работа ведется в рамках подготовки нового Генерального плана.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...