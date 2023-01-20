В первой половине 2023 года на территории Сочи снесут 13 ветхих домов

Первые 13 ветхих домов будут ликвидированы в Сочи в ближайшие полгода в рамках масштабной программы по сносу аварийного жилья, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского

По словам мэра, контракты с подрядными организациями на демонтаж зданий уже заключены.

«Все освободившиеся площади будем использовать для нужд города, повышения комфорта и удобства сочинцев. В частности, участок под строением на Виноградной, 6 объединим с прилегающими, и возведём блок детского сада», — написал Алексей Копайгородский.

По остальным участкам пока нет конкретных планов, разрабатывается градостроительная документация. Мэр Сочи предположил, что в освобожденных зонах можно строить новое жилье для переселения горожан, обустраивать новые общественные пространства. Алексей Копайгородский также отметил, что работа ведется в рамках подготовки нового Генерального плана.

Анастасия Назарова