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В Котово завершено расследование дела об истязании матерью ребенка

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Котово, которая обвиняется в истязании малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, со 2 по 11 ноября 2022 года обвиняемая в квартире дома №5 по улице 60 лет ВЛКСМ систематически избивала девочку, будучи недовольной ее поведением. По словам следователей, она наносила удары ремнем и руками.

Факт применения насилия был установлен 11 ноября прошлого года в лечебном учреждении при проведении осмотра девочки. Она и ее четырехлетний брат были изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр.

Марина Ковалева

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