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Заподозренного во взятке волгоградского чиновника отправили в СИЗО

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего замдиректора муниципального бюджетного учреждения, который подозревается в получении взятки за общее покровительство в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый предложил индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере оказания услуг и проведения работ по благоустройству городской территории, общее покровительство при заключении контрактов. Предприниматель согласился, и с августа 2021 по апрель 2022 года передал подозреваемому взятки на общую сумму более четырех млн руб., сообщает СУ СК.

Из информации пресс-службы объединенных пресс-службы судов Волгоградской области следует, что речь идет о замдиректора «Горэколес»а Станиславе Беляеве. Он был задержан 18 января, а сегодня ему избрали меру пресечения. Центральный районный суд Волгограда заключил его под стражу до 29 января - до окончания срока предварительного следствия.

Марина Ковалева

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