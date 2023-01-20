Число аварий на Юго-Восточной железной дороге снизилось в 2022 году на 20%

Количество ДТП на переездах Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) снизилось по итогам прошлого года а 20%. Такие данные приводить пресс-служба ЮВЖД. Всего было зарегистрировано 12 ДТП, все они произошли из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта. Большая часть аварий случилась в Воронежской области — пять. Еще четыре происшествия зафиксированы в Липецкой области, два в Тамбовской области и одно в Рязанской. В результате ДТП 17 человек пострадали, пятеро погибли.

ЮВЖД были вынуждены приостановить движение в совокупности на 5 часов 42 минуты. Общий размер ущерба магистрали — более 2 млн руб.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте