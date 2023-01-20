Председателю отделения ДОСААФ в Аше предъявили обвинение в получении взяток

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ задержали председателя Ашинского городского отделения ДОСААФ и инспектору РЭО ГИБДД по Усть-Катаву предъявили обвинение в получении взяток (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2021 году в Аше руководитель ДОСААФ и инспектор ГИБДД получили более 100 тыс. руб. от местных жителей за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону, которые вместе с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.