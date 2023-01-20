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Борский завод «Метмаш» изготовит якоря для атомных ледоколов

Завод металлургии и машиностроения «Метмаш» выиграл тендер Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на поставку якорей Холла массой 10 тонн для универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе «Метмаша».

Головным судном проекта 22220 является универсальный атомный ледокол «Арктика» высотой с 57-этажное здание. Ранее «Метмаш» поставил для Балтийского завода гайки для ледоколов «Якутия» и «Чукотка» из той же серии.

«Метмаш» является единственным российским предприятием, которое занимается серийным выпуском якорей. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в городе Бор Нижегородской области в октябре 2003 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Директор — Алексей Тихомиров, ему принадлежит 4% компании. Еще 26% — у Сергея Калинина, 70% — у управляющей компании ООО «Уралметмаш». По итогам 2021 года чистая прибыль составила 17,1 млн руб., выручка — 386,9 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 года еще не опубликована.

Елена Ковалева

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