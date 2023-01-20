В Сочи на снос 13 аварийных домов заключили контракт на 108 млн рублей

В первом полугодии 2023 года в Сочи планируют снести 13 аварийных домов. Для этого заключен муниципальный контракт на 108 млн руб., рассчитанный на два этапа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первый этап, который продлится до апреля, снесут дома по улице Сибирской, 6/21, Новороссийскому шоссе, 6, дома №3 и 5 по улице Загородной, а также №1 и 2 по улице Абовяна и Виноградной, 6. После сноса последнего дома этот и смежный земельные участки объединят для строительства дополнительного блока детского дошкольного учреждения.

Второй этап пройдет до 1 июня. За два месяца в городе планируется снести еще шесть объектов по улицам: Нагорной, 4, Пионерской, 99, Первомайской, 22, Пирогова, 46, Калиновой, 8 и переулку Ряжскому, 13.

По всем участкам уже подготовлена необходимая градостроительная документация. На них планируют построить жилые дома на 4–8 квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Те участки, где невозможно построить жилые здания, предложат для создания общественных пространств, объектов благоустройства, спортивных или детских площадок. Глава города Алексей Копайгородский отметил, что к работе по сносу аварийных домов подключатся главы районов. Вместе с советами ТОС они разработают варианты объектов, которые можно возвести на этих участках.

«Эту работу ведем в том числе в рамках подготовки нового Генерального плана. Когда начнутся сносы, важно наладить взаимодействие с застройщиками, обеспечить безопасность проведения работ»,— отметил Алексей Копайгородский.

Всего департамент городского хозяйства отработал 21 земельный участок. Из них еще восемь находятся в работе. Их нужно перевести в муниципальную собственность и отключить от сетей. По двум объектам проекты сноса находятся на экспертизе.

Также на совещании вместе со службой судебных приставов определили семь первоочередных самовольных построек, две из которых уже снесены.

Татьяна Ручкина

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