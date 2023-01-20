Жителя Удмуртии приговорили к колонии за убийство парикмахера и кражу денег

В Удмуртии суд вынес приговор 35-летнему жителю поселка Ува. Мужчину признали виновным в убийстве парикмахера и краже, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Нетрезвый мужчина проходил мимо парикмахерской, в которой работала его знакомая, и решил пообщаться. Однако разговор закончился конфликтом, в ходе которого осужденный задушил женщину. После этого мужчина украл из сумки погибшей телефон и портмоне, в котором находилось 11,8 тыс. руб.

В судебном заседании мужчина свою вину признал. Его приговорили к 11,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничили свободу на год.