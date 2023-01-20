Four Seasons Hotel Moscow предлагают продлить новогоднее настроение

Несмотря на то что зимние праздники миновали, новогодняя атмосфера по-прежнему царит в отеле Four Seasons Hotel Moscow. В Amnis Spa можно продлить ощущение каникул и сделать «серебряную» спа-процедуру по уходу за лицом. В 2022 году Amnis Spa стал единственным спа в России, отмеченным наградой Forbes Travel Guide Star Award, и первым спа в столице, где в меню есть процедуры по запатентованной методике российского эксперта в области инновационной косметологии Зинаиды Кудриной. Лифтинг-уход «Серебряные аржентики» выполняется с использованием драгоценных серебряных наперстков и позволяет добиваться четкого овала лица и улучшения тонуса кожи. Процедура включает возможность дневного посещения спа-зоны, где расположены бассейн, джакузи, сауна, хаммам, купели и тренажерный зал.

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