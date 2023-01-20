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Нижегородской компании «Газпрома» предоставят свыше 360 млн налоговой льготы

Правительство Нижегородской области внесло в областной парламент проект инвестиционного соглашения с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Компания занимается догазификацией деревень и поселков бесплатным для жителей подключением индивидуальных жилых домов к газовым сетям. Поэтому хотят предоставить льготу по налогу на имущество организаций на период до 31 декабря 2027 года. Размер налоговой преференции составит 367,1 млн руб. «По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 75 млн руб.», – прогнозируется в пояснительной записке к законопроекту.

Программа догазификации Нижегородской области в 20222023 годах предполагает строительство сетей газоснабжения для обеспечения возможности подключения более 27 тысяч домовладений. Объем инвестиций «Газпрома» составит 4,77 млрд руб, в основном проект реализуется на заемные средства. 23 января законопроект о предоставлении нижегородской дочке «Газпрома» налоговой льготы рассмотрит бюджетный комитет областного заксобрания.

Иван Сергеев

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