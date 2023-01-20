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В Каменске-Шахтинском 13 человек пострадали в аварии с автобусом

Утром 20 декабря в Каменске-Шахтинском из-за ДТП с пассажирским автобусом пострадали 13 человек, в том числе, 6 несовершеннолетних, сообщает отдел пропаганды УГИБДД РФ Ростовской области.

Согласно оперативным данным, водителю пассажирского автобуса, который ехал по пер. Станционному, стало плохо. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

«13 человек пострадали вместе с водителем, из них 6 детей. Троих несовершеннолетних госпитализировали, троих отправили на амбулаторное лечение», — сообщает УГИБДД.

Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Анастасия Назарова

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