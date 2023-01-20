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Бастрыкин поручил проверить дыры в полу ярославских автобусов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку автобусов в Ярославле после жалобы пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господина Бастрыкина привлекла информация ярославских СМИ о дыре в полу автобуса 57-го маршрута. Перевозчиком здесь является «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга. Проведенная проверка ярославского ГИБДД выявила еще десять неисправных транспортных средств, вышедших на маршруты городского пассажирского транспорта. У восьми автобусов не было техосмотра. Ярославскому управлению СКР поручено провести проверку всех указанных фактов.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.

Андрей Иванов

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