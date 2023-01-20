С осужденной сотрудницы Полазненского лесничества взыскали 3,4 млн рублей

Добрянский суд признал виновной в незаконной вырубке леса бывшую сотрудницу Полазненского участкового лесничества ГКУ Пермского края «Управление лесничествами Пермского края». Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году сотрудница лесничества подготовила лесорубочные документы и отвела к рубке деловую древесину на особо охраняемой территории защитных лесов. В результате противоправных действий лесничего лесозаготовителем, который не подозревал о противоправности действий лесничего, незаконно заготовлено более 160 куб. м древесины. Ущерб Государственному лесному фонду РФ составил более 3,4 млн руб.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на срок четыре года. С нее взыскана сумма ущерба.

Ранее женщина уже была осуждена за злоупотребление должностными полномочиями.