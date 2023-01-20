Руководство компании в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 180 млн рублей налогов

В Татарстане руководство компании «Лифт-НК» заподозрили в уклонении от уплаты свыше 180 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении республиканского управления ведомства.

Следствие считает, что в 2016-19 годах лицо из числа руководителей компании уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль за счет внесения в налоговые декларации и другие документы ложные данные о взаимоотношениях с 14 контрагентами.

Противоправную деятельность удалось пресечь правоохранителям в ходе следственных действий. СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Детали уточняются.

"Ъ-Казань"