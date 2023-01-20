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обновлено 15:23

Небольшой снег и до -11°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В выходные в Удмуртии столбик термометра опустится до -11..-16°С, днем — -6..-11°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, преимущественно в северных районах пройдет снег.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник, 23 января, температурный фон в ночные часы понизится до -13..-18°С, а днем окажется в пределах -7..-12°С. Местами также пройдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тип погоды существенно не изменится.

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