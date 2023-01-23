Уральская компания открыла агентство недвижимости в Дубае из-за высокого спроса на жилье

Екатеринбургское агентство недвижимости «Бюро недвижимости Зыряновой» открыло собственную компанию в Дубае (ОАЭ) из-за высокого спроса на покупку жилья у уральцев. Как рассказал «Ъ-Урал» директор по развитию бюро Алексей Шаклеин, компания получило местную лицензию на работу в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы в Дубае работаем с 2013 года, но ездили в частном порядке со своими клиентами. Сейчас запросов на покупку жилья здесь больше, чем на покупку-продажу в Екатеринбурге. Когда объявили о мобилизации я был как раз в ОАЭ и только за один день семь человек написали мне в поисках жилья в Дубае. Поэтому мы решили открывать офис там», — рассказал господин Шаклеин. Он добавил, что сейчас компания занимаемся оформлением необходимых документов. По его словам, из-за наплыва россиян, на данные процедуры, которые занимали ранее 1-2 дня, сейчас уходит полторы-две недели.

Алексей Шаклеин отметил, что цена на квартиру в хорошем районе с инфраструктурой сейчас начинается от 10-12 млн руб. «Если ты проводишь сделку в России в бюджете от 30 млн и выше и, если уместно спрашиваешь, куда дальше пойдут эти деньги, то практически каждый второй перекладывает деньги в Дубай», — добавил он.

Подробнее о том, как складывался спрос на покупку жилья зарубежем — в материале «Ъ-Урал» «Недвижимый интерес вышел за границу».

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Мария Игнатова