В 2022 году в Башкирии не хватало токарей, операторов станков и дворников

В Башкирии в 2022 году наблюдался дефицит токарей (0,3 резюме на вакансию), операторов станков с ЧПУ (0,7), дворников (0,8), зоотехников (0,8) и агрономов (0,8), сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Самыми популярными среди соискателей в Башкирии в 2022 году стали механики — 92,7 резюме на одну вакансию, промоутер (30,9), менеджер по работе с партнерами (26,7), копирайтер (23,6), арт-директор (21,4).

Служба исследований платформы проанализировала 157 тыс. вакансий и 265 тыс. резюме, размещенных в Башкирии на hh.ru в течение прошлого года.

Нормой считается уровень конкуренции в 56 соискателей на одну вакансию.

Майя Иванова

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