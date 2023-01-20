Летом 2023 года в Адыгее завершат строительство логистического центра «Озон» за 6,1 млрд рублей

Новый логистический комплекс компании «Озон» с общей площадью 107,9 тыс. кв. м сдаст в эксплуатацию компания «Ромекс» в августе текущего года, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Объект стоимостью 6,1 млрд руб. возводят на территории парка «Ромекс-Теучежский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгея Фото: пресс-служба правительства Адыгея

По данным правительства, первый этап строительства стоимостью 4,6 млрд руб. завершился в прошлом году. Инвестор получил компенсацию затрат на строительство инфраструктуры в размере 283 млн руб. Уже построен первый корпус, подключены коммуникации, строятся дороги к объекту. Второй этап проекта завершат грядущим летом.

Универсальный склад обеспечит региону 2 тыс. новых рабочих мест.

Анастасия Назарова