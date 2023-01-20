В Тобольске открыли мемориальную доску 32-летнему погибшему на спецоперации

В Тобольске (Тюменская область) открыли мемориальную доску в память о погибшем на специальной военной операции Руслане Алтыеве, сообщил глава города Максим Афанасьев. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Алтыев посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 32 года.

«Жизненный путь и пример героизма Руслана Алтыева будет служить хорошим ориентиром в деле воспитания детей и молодежи. Мы гордимся Русланом Алмазовичем Алтыевым! Низкий поклон нашим героям!»,— написал мэр.

Срочную службу Руслан Алтыев окончил в 2010 году в звании младшего сержанта. Военную службу по контракту он проходил в Кабардино-Балкарской республике в должности разведчика. В марте 2017 года обучался в центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск. С мая 2017 года Руслан Алтыев выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения в Таджикистане. С марта 2022 года он выполнял спецзадания в Донецкой и Луганской республиках и на Украине.

Ранее мемориальную доску погибшему на спецоперации старшему лейтенанту открыли в школе Екатеринбурга. Открытие доски состоялось в его день рождения. Ему было 25 лет. Указом президента России он также посмертно награжден орденом Мужества.

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Диана Сунагатуллина