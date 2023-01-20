Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК проверяет информацию о затоплении подвалов в домах в военном городке Чебаркуля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных результатах проверки информации о затоплении канализационными стоками подвалов жилых домов в военном городке в Чебаркуле Челябинской области. Процессуальную проверку начало региональное управление СК РФ, сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Внимание председателя СК России обращено на ситуацию в военном городке в поселке Каширина города Чебаркуль Челябинской области. В социальной сети сообщается о затоплении подвалов ряда многоквартирных жилых домов канализационными стоками и стойком неприятном запахе во всем населенном пункте вследствие неисправности городской системы канализации»,– говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Ее ход контролирует центральный аппарат ведомства.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...