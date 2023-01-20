СК проверяет информацию о затоплении подвалов в домах в военном городке Чебаркуля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных результатах проверки информации о затоплении канализационными стоками подвалов жилых домов в военном городке в Чебаркуле Челябинской области. Процессуальную проверку начало региональное управление СК РФ, сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Внимание председателя СК России обращено на ситуацию в военном городке в поселке Каширина города Чебаркуль Челябинской области. В социальной сети сообщается о затоплении подвалов ряда многоквартирных жилых домов канализационными стоками и стойком неприятном запахе во всем населенном пункте вследствие неисправности городской системы канализации»,– говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Ее ход контролирует центральный аппарат ведомства.