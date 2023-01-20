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Cуд прекратил уголовное дело бывшего гендиректора «Треста № 14»

Свердловский районный суд Перми сегодня удовлетворил ходатайство экс-генерального директора ПАО «Трест №14» Сергея Некрасова и его защитника о прекращении уголовного дела, в рамках которого тот обвинялся в совершении налогового преступления. Уголовное дело в отношении господина Некрасова расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание).

В частности, зная о наличии недоимки ПАО перед бюджетом, он организовал перечисление средств в обход заблокированного счета организации. Сумма ущерба составила более 8,1 млн руб. Сам господин Некрасов вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Ходатайство о прекращении дела защитник Сергея Некрасова, адвокат Евгений Агафонов заявил в ходе первого судебного заседания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Сославшись на материалы дела, он отметил, что датой окончания совершения преступных действий следствие указало 25 декабря 2020 года. ч. 1 ст. 199.2 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности за которые составляет два года.

Представитель гособвинения и ФНС, признанной потерпевшей стороной, против прекращения дела по этому основанию не возражали. Отвечая на вопрос гособвинителя, Сергей Некрасов пояснил, что признает себя виновным:

«С точки зрения закона виновен, а с точки зрения жизни - нет.

Господин Агафонов пояснил «Ъ-Прикамье», что его доверитель совершил эти действия вынужденно. «Необходимо было продолжать финансовую деятельность предприятия. ПАО «Трест №14» строил несколько важных объектов, в том числе и жилых, имеющих социальную значимость. Прекращение работ на них могло бы привести к срыву строительства и нарушению прав граждан. Но в результате все объекты были достроены. Люди получили свои квартиры».

ПАО «Трест №14» вошло в процедуру конкурсного производства в январе 2021 года. Сумма задолженности компании перед ФНС на тот момент составляла 199 млн руб.

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