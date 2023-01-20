Строительство ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года

АО «ПолитехСтрой» выиграло открытый конкурс на заключение контракта на строительство первой очереди объектов кампуса университета ИТМО в Пушкине, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. По условиям контракта, работы строительные на площадке начнутся весной 2023 года.

Сумма контракта — более 13,2 млрд рублей. Сдать первую очередь кампуса, куда войдут главный учебный корпус, два здания общежития и студенческий клуб, планируется июнь 2025 года.

Сумма контракта - более 13,2 млрд рублей. Победитель конкурса построит на территории города-спутника Южный здания главного учебного корпуса Университета ИТМО Хайпарк на 1,6 тысяч учебных мест, студенческого клуба и двух корпусов общежития, где разместятся более тысячи студентов.

ИТМО Хайпарк — научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся в городе-спутнике Петербурга Южный. Главный учебный корпус будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м, в нем, кроме учебных аудиторий и различных лабораторий в нем будут открыты фудкорт, книжные и сувенирные магазины, парковки для каршеринга и кикшеринга и конгресс-зал на 2 тыс. человек.

Подробнее об ИТМО Хайпарк читайте в материале «Ъ-СПб».

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