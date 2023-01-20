Ярославские службы борются с гололедом, из-за которого пострадали 66 горожан

В Ярославле последствия ледяного дождя устраняют более 100 дорожных рабочих и 39 единиц техники МБУ «Горзеленхозстроя», сообщили в мэрии города. Основной упор, по словам директора МБУ Виталия Запевалова, делается на обработку тротуаров и остановок, их убирают вручную с привлечением малой механизации. За прошедшие сутки, по данным на утро 20 января, в больницу им. Соловьева обратились 66 человек с травмами после падения на льду. Сегодня в период с 9:00 до 10:30 в травмпункт и приемное отделение обратилось уже порядка 30 человек, 5 госпитализировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Вконтакте«, «Дороги Ярославля» Фото: Группа «Вконтакте«, «Дороги Ярославля»

Для борьбы с наледью используются специальный химический рассол, песко-соляная смесь и твердый противогололедный материал. Главный специалист управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Роман Петров рассказал, что остановки и навесы должны быть очищены от льда до асфальта.

«В случае выявления нарушений, проводим работу с предпринимателями. Если они игнорируют наши замечания, к ним применяются штрафные санкции, предусмотренные договором в размерах 10, 25 и 100%. После 100% неустойки мы расторгаем договор с предпринимателем. За день успеваем проверить все остановки с НТО»,— отметил господин Петров.

Алла Чижова

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