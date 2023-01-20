Жители Самарской области оформили ипотеку в ВТБ на сумму свыше 11 млрд рублей

В 2022 году ВТБ предоставил клиентам Самарской области более 3,8 тысяч ипотечных кредитов на 11,4 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба банка.

По данным кредитной организации, каждая четвертая сделка в регионе прошла по программам господдержки с объемом выдачи 3,4 млрд руб. Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 3 млн руб.

Два последних месяца прошлого года стали рекордными по объемам продаж. За ноябрь-декабрь жители региона оформили свыше 800 ипотечных кредитов на 2,5 млрд руб. Высокий спрос в этот период в банке связывают с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед новогодними праздниками.

Более половины льготных сделок пришлась на «Ипотеку с господдержкой-2020». По ней жители региона оформили в ВТБ 564 займа на общую сумму свыше 1,9 млрд руб. Еще 420 самарцев с детьми улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись «семейной» ипотекой, в рамках которой банк предоставил кредитов на 1,4 млрд руб.

Андрей Сазонов