Лжесотрудник банка похитил у нижегородки более 16 млн рублей

Более 16,4 млн руб. перевела 64-летняя жительница Нижнего Новгорода телефонному мошеннику, сообщили в региональном управлении МВД. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.

За три недели мошенник убедил потерпевшую, что ее деньги необходимо уберечь от сомнительных операций. Для этого ей нужно снять накопленные 13,6 млн руб., взять кредит еще на 2,8 млн руб. и перевести все средства на счета, продиктованные злоумыленником. Пенсионерка выполнила требования и лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Полиция просит нижегородцев быть внимательными и не переводить деньги по указанию незнакомых людей, кем бы они не представлялись.

Елена Ковалева