Германский экспорт в Россию упал в декабре на 59,1%

Экспорт Германии в страны, не входящие в ЕС, снизился в декабре на 9,6% в сравнении с ноябрем, до €56,3 млрд. Такие данные сегодня, 20 января, опубликовало германское Федеральное статистическое управление (Destatis). В сравнении с декабрем 2021 года экспорт вырос на 6,5%.

Экспорт в Россию упал в сравнении с декабрем 2021-го на 59,1%, составив около €800 млн. Тем самым за год Россия опустилась с 5-й на 14-ю строчку в рейтинге крупнейших импортеров товаров из Германии. Экспорт почти во все остальные страны за год вырос, сильнее всего — в Турцию (на 48,7%, до €2,7 млрд). Также существенно вырос германский экспорт в Австралию (на 31,9%, до €1,2 млрд), США (на 16,1%, до €12,4 млрд) и Южную Корею (на 14,3%, до €2 млрд). Кроме России экспорт из Германии снизился только в Китай, но незначительно — на 0,6%, до €8,4 млрд.

Яна Рождественская