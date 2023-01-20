Вакантность помещений в БЦ высокого класса в Петербурге увеличилась на 87% по отношению к 2021 году

В 2022 году девелоперы ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге два раза меньше офисных площадей, чем было заявлено, подсчитали аналитики NF Group. Суммарная площадь вакантных помещений в бизнес-центрах класса А и В составила 450,7 тыс. кв. м. Это на 87% больше, чем по итогам 2021 года.

Всего в городе в 2022 году ввели четыре здания класса А и девять класса В. В частности, было завершено строительство новых корпусов делового квартала «Невская Ратуша», второй очереди бизнес-центра «Феррум», «Авиор Тауэр-1» и «Аквилон LINKS». Общий объем предложения за год расширился 13 бизнес-центрами арендопригодной площадью 161,8 тыс. кв. м.

В классе А за темпы прироста площадей достигли максимума за последние пять лет. В частности, было завершено строительство новых корпусов в составе делового квартала «Невская Ратуша», второй очереди бизнес-центра «Феррум», «Авиор Тауэр-1», «Аквилон LINKS».

Общий объем сделок по аренде офисной недвижимости составил 180 тыс. кв. м. Это больше, чем в 2021 году, на 38%. Более половины сделок заключены компаниями нефтегазового сектора.

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