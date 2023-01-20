ПАО «Ростелеком» может оставить городской электротранспорт без связи

Пермское УФАС начало проверку в отношении «Ростелекома», грозящего оставить «Пермгорэлектротранс» без связи для управления движением электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее представители МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили в УФАС о том, что оператор связи отказывает предприятию в продлении в 2023 году договора об оказании услуг связи, обеспечивающих бесперебойную работу городской инфраструктуры. ПАО «Ростелеком» объясняет это модернизацией сетей, завершить которую планируется в следующем году. Услуги связи ПАО «Ростелеком» обеспечивают «Пермгорэлектротрансу» возможность дистанционно управлять тяговыми подстанциями с диспетчерского пункта. Отказ оператора связи от предоставления услуг может повлечь обесточивание контактной сети, что приведет к остановке движения электротранспорта, городской инфраструктуры.

Пермское УФАС изучает обстоятельства возможного прекращения предоставления МУП «Пермгорэлектротранс» услуг связи на предмет злоупотребления доминирующим положением оператора связи, являющегося монополистом на соответствующем товарном рынке. Ведомство направило в ПАО «Ростелеком» запрос о предоставлении объяснений и всех документов по описанной ситуации. Если признаки нарушения антимонопольного законодательства будут выявлены, Пермское УФАС России примет необходимые меры реагирования.