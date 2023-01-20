Глава минцифры Удмуртии: в 2023 году сфокусируемся на трансформации госуслуг, IT-стартапах и искусственном интеллекте

В Удмуртии разработали 15 проектов по цифровизации региона в рамках стратегической сессии, которая состоялась 18 января на площадке «Точка кипения» УдГУ. Среди предложенных кейсов оказалась система мониторинга дефектов дорожного полотна, незаконной вырубки лесных насаждений и социальный калькулятор, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org, Тимур Меджитов Фото: telegram.org, Тимур Меджитов

Выработанные проекты планируется дополнительно проработать в рабочих группах, после чего принять решение об их реализации. При этом, как рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, в 2023 году фокус сделают на направлениях IT-образования, МСП и IT-стартапов, искусственного интеллекта, трансформации процессов предоставления госуслуг, информационной безопасности и инфраструктуре связи.

«Также сконцентрируемся на работе с большими данными, их аналитике и выработке конкретных решений, что позволит повысить качество жизни населения»,— рассказал господин Меджитов.

Как отметил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов, IT – самая быстрорастущая и динамично развивающаяся отрасль. Так, оборот ИТ-компаний за январь-ноябрь 2022 года составил 18,1 млрд руб. Налоговые поступления выросли почти на 24% и составили 2,5 млрд руб.