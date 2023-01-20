Верховный суд Татарстана отпустил Германа Дьяконова на свободу

Верховный суд Татарстана не стал менять решение Вахитовского райсуда Казани об условно-досрочном освобождении бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, господин Дьяконов был осужден в 2020 году. Тогда его с другими экс-сотрудниками вуза признали виновным в хищении 42 млн руб. «путем завышения стоимости закупленных материалов, начисления оплаты за выполнение договорных работ третьим лицам, предоставления фиктивных договоров приобретения расходных материалов и т. д.». В деле фигурирует хищение средств, выделенных вузу «Газпромом» в порядке благотворительности. В итоге он получил 7,5 лет колонии общего режима.

В 2022 году защита Германа Дьяконова подала ходатайство об УДО. Райсуд удовлетворил прошение. Однако гособвинение обратилось в Верховный суд с требованием отменить постановление.

"Ъ-Казань"