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«Горзеленхоз» Уфы заказал рассаду на 51 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 31 января выберет поставщика рассады цветов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 51,8 млн руб., его профинансируют за счет субсидий из бюджета города.

По условиям контракта, поставщик обязан с 1 мая по 5 июня доставить 1,23 млн цветов — петунии, алиссум, тегетис, сальвия, виола и другие. Рассада цветов должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной, симметрично развитой, пригодной для высадки в открытый грунт, хорошо укоренившейся.

Майя Иванова

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