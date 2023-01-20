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Предпринимателя из белгородского Шебекина заподозрили в военной контрабанде с Украины

Управление ФСБ РФ по Белгородской области пресекло канал поставки продукции военного назначения с территории Украины, сообщает ТАСС. По данным агентства, к контрабанде оказался причастен предприниматель из Шебекинского района. Региональное управление МВД России возбудило в отношении него ряд уголовных дел о контрабанде (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, до 10 лет тюрьмы).

Общую сумму контрабанды оценили более чем в 50 млн руб. Агентство со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщило, что продукцию перемещали под видом товаров общепромышленного назначения, будто бы предназначенных для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита. Эти товары предприниматель впоследствии поставил на одно из предприятий ОПК, выдав их за изготовленные самостоятельно.

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