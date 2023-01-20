Дорогу к Кавказскому заповеднику в Адыгее отремонтируют и защитят от оползней

На автодороге А-159, проходящей по территории Адыгеи от Майкопа до Кавказского биосферного заповедника, отремонтируют и защитят от оползней. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Капитальный ремонт пройдет на трех участках автотрассы (на 43-м км, 47-м и 55-м) общей протяженностью 316 м. Противооползневые сооружения возведут на 43-м км автодороги, протяженностью 102 м. Здесь появится удерживающее сооружение длиной 61,5 м. На остальных ремонтируемых участках существующие противооползневые конструкции протяженностью 89,3 и 75 м усилят.

Капитальный ремонт включает работы по устройству новой дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, размещение локальных очистных сооружений и устройство водоотвода.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта автотрассы. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Черноморье», генеральным проектировщиком — ООО «Центр-Проект».

Анастасия Донскова

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