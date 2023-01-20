На выходных в Краснодарском крае потеплеет до +16 градусов

В Краснодарском крае 21 и 22 января ожидается переменная облачность и без осадков. На Черноморском побережье небольшая облачность, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Местами в регионе ожидается туман и гололед.

В субботу, 21 января, в крае температура воздуха ночью +2…-3°, на Азовском побережье 0…+5°; днем 5…10°, местами в южной половине края до 14°; в горах ночью -2…-7°, днем 3…8°. На Черноморском побережье ночью 3…8°, днем 11…16°.

В воскресенье, 22 января, температура воздуха в регионе ночью 0…-5°; днем 3…8°, местами в южной половине до 11°; в горах ночью -5…-10°, днем 0…+5°. На Черноморском побережье ночью 3…8°; днем 10…15°.

Тат Гаспарян

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