Зарубежные СМИ: Что значат новые данные по госдолгу США?

Джозеф Байден отказался обсуждать с законодателями повышение американского госдолга. Конгресс должен утвердить это без каких-либо условий, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Так в офисе президента отреагировали на заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Ранее она подтвердила, что уровень государственных заимствований достиг лимита в $31,4 трлн. И чтобы избежать дефолта, Минфин начал принимать чрезвычайные меры, в частности, перестал выплачивать взносы в государственные фонды медицинского и социального страхования. Возможные последствия этого для американской и мировой экономики стали одной из главных тем в зарубежных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Nikhinson, Reuters Фото: Julia Nikhinson, Reuters

Новые данные по госдолгу стали стартовым пистолетом для законодательной битвы, которая, как ожидается, будет идти в США несколько месяцев, пишет Financial Times. Министр Джанет Йеллен призвала Конгресс действовать незамедлительно. При этом, по ее мнению, маловероятно, что у правительства страны закончатся наличные деньги до начала июня. Но Конгресс разделен: республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы — Сенат. Первые настаивают на том, что потолок долга надо поднимать только в том случае, если вторые пойдут на уступки и сократят федеральные расходы в течение следующего десятилетия. А Белый дом в итоге обвиняет республиканцев в риске катастрофического дефолта.

Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что такие политические споры в ближайшие недели могут привести к волатильности на фондовом рынке. Однако долгосрочным инвесторам беспокоиться не о чем, ведь потолок долга поднимался 45 раз за последние 40 лет. Если его не повысить сейчас, то США придется резко сократить государственные расходы. По оценке агентства, внезапное падение составит сразу 4% от общего годового ВВП.

Если Штаты своевременно не будут погашать госдолг, это может иметь далеко идущие негативные последствия, подчеркивает The Wall Street Journal. Суверенный долг США лежит в основе большей части мировой финансовой системы, а доходность 10-летних казначейских облигаций стала эталоном для всей экономики. Потеря веры инвесторов в то, что Америка выплатит свои долги, рискует спровоцировать глубокую распродажу таких бумаг, что, в свою очередь, может вызвать хаос на финансовых рынках, поднять процентные ставки и увеличить стоимость заимствования по долгу США.

У Белого дома не так много вариантов избежать кризиса с потолком госдолга, заключает The Washington Post. По мнению некоторых экспертов, президент мог бы просто продолжать брать деньги взаймы, опираясь на малоизвестный отрывок из Конституции, который гласит: «Оправданность госдолга США не должна подвергаться сомнению». Байден также может приказать Монетному двору отчеканить монету в $1 трлн и внести ее в Федеральный резерв, создав тем самым новые фонды для кредитных платежей. Впрочем, Белый дом обдумывал эту идею во время кризиса с потолком долга в 2021 году, но в итоге от нее отказался.

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