Товарооборот между Башкирией и Беларусью увеличился на 10,7%

Товарооборот между Башкирией и Беларусью за 11 месяцев прошлого года увеличился на 10,7% по сравнению с позапрошлым, сообщила пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Белстат. Около 60% товарооборота приходится на экспорт продукции из республики в Беларусь. При этом объем экспорта из Беларуси вырос на 25%, а импорт из Башкирии — на 1,3%.

Беларусь поставляла, в частности, молоко и молочные продукты, рыбу, мясо и свежие овощи.

Башкирия, в свою очередь, экспортировала продукцию агропромышленного комплекса (АПК) объемом более 28 тыс. т на сумму $9,2 млн.

Венера Хисамова

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