В Краснодаре задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило о задержании жителя Краснодара, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и обещал решить вопрос с закрытием уголовного дела против его знакомого. По данным СУ СКР, мужчина просил за свои услуги 8 млн руб., но получить всю сумму не успел, его действия квалифицированы как покушение на особо крупное мошенничество.

Противоправные действия злоумышленника были выявлены управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что лже-чекист обсуждал со своим знакомым расследование уголовного дела, возбужденного против него органами полиции. Злоумышленник пообещал урегулировать ситуацию при условии передачи ему 8 млн руб., о чем его собеседник сообщил в правоохранительные органы. При передаче первой части суммы в размере 500 тыс. руб. в Краснодаре мужчина был задержан. Обвиняемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант уголовного дела проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Анна Перова, Краснодар